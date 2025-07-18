Bursa iş dünyasından Bursaspor’a destek

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Organize Sanayi Bölgeleri ve Bursa iş dünyasının katkılarıyla gerçekleştirilen toplantıda Bursaspor Kulübü’ne destek kampanyası tanıtıldı. BTSO Altıparmak Hizmet Binası’nda düzenlenen organizasyona Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Gökhan Tuzlacıoğlu’nun yanı sıra sanayici ve iş insanları da katıldı.

Bursa iş dünyası olarak Bursaspor’un her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Burkay, geçen yıl başlatılan Yanındayım kampanyasına iş dünyasının büyük bir sahiplenme ortaya koyduğunu hatırlattı. 35 milyon TL ile başlayan ve iş dünyasının büyük bir destek sağladığı kampanyada, bireysel bağışlar ve sponsorluk anlaşmaları ile tüm Bursaspor taraftarlarının sahiplenmesi ile yüz milyonlarca TL’lik bir bütçeye ulaşıldığını ifade eden Burkay, “Geçen yıl 35 milyonla başlayan kampanyamız başta iş dünyamız olmak üzere kentimizin sahiplenmesiyle 450 milyonluk bir desteğe dönüştü. Tüm organize sanayii bölgelerimiz 1963 Tribünü kombinelerini 2 sezonluğuna yüksek bedeller karşılığında aldılar. Loca ve forma alımının yanı sarı ‘Yanındayım’ kampanyasına verilen destekler, Enes Başkan’ın liderliğinde transfer tahtasının açılması ve başarılı transferlerin yapılmasının da önünü açtı. Bu destekler sahaya da yansıdı ve hep birlikte şampiyonluğu kucakladık. Bugün de aramızda olan OSB başkanlarımıza ve her zaman Bursaspor’un yanında olan iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Destek 60 milyon lirayı aşıyor

Burkay, yeni sezonun daha zorlu geçeceğini ancak tüm şehrin sahiplenmesiyle bu sezon da şampiyonluk hedefine ulaşacaklarına inandığını ifade etti. Başkan Burkay, “Bursa iş dünyası olarak bu sezon da Bursaspor’umuzun yanındayız. Kampanyamız, forma alımı, deplasman sponsorluğu ve metro istasyon isim haklarını kapsamaktadır. Ayrıca Odamız iştiraki KFA Fuarcılık tarafından işletilen Bursa Fuar Merkezi’nde Bursastore için kalıcı bir alan tahsis ediyoruz. Bu adım her yıl Bursa Fuar Merkezi’ne gelen milyonlarca ulusal ve uluslararası ziyaretçinin Bursaspor’a dokunmasını sağlayacak ve Bursaspor’un hem ulusal hem de uluslararası düzeyde marka imajına katkı sağlayacak” dedi. Açıklanan desteklerin 60 milyon TL’nin üzerinde bir tutara denk geldiğini ifade eden Burkay, bununla birlikte Yanındayım kampanyasının bağış hesabına katkı yapılması için çağrıda bulundu.

“Bursaspor’un güçlü yürüyüşü konuşuluyor”

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise, Bursaspor’un sportif ve mali anlamda çok önemli aşamalar kaydettiğini, bu istikrarı devam ettirebilmek için taraftarın yanı sıra şehir dinamiklerinin de desteğinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Vakıf yapılanmasında düzenelemeye giderek Bursaspor’a kalıcı gelir kazandırılacak modeller üzerinde çalıştıklarını belirten Çelik, “Süper Lig’den önceki son durak olan 1. Lig’e çıkmak ve borcumuzu sıfırlamak hedefiyle yola çıkıyoruz. Bizi spor dışına çekmek isteyenlere sesleniyorum; bizi durduramayacaksınız. Fitne sokmak istenler bunu başaramayacak. Bursaspor’un bu güçlü yürüyüşü Türkiye’de konuşuluyor. Bursaspor hep olumlu örnek olarak gösterildi” ifadelerini kullandı.