Bursaspor Basketbol’un isim sponsoru Yörsan oldu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’nin köklü gıda markalarından Yörsan, Bursaspor Basketbol Kulübü ile isim hakkı anlaşması imzaladı. Yörsan, Bursaspor Basketbol Kulübü ile gerçekleştirdiği anlaşma çerçevesinde, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan sporun önemini vurgulamayı, süt ve süt ürünleri gibi yüksek besin değerine sahip ürünlerin gelecek nesiller tarafından doğru bir şekilde anlaşılmasına yönelik etkili iletişim faaliyetleri gerçekleştirecek.

Anlaşmanın açıklandığı basın toplantısında konuşan Matlı Yönetim Kurulu Başkanı ve Yörsan Genel Müdürü Özer Matlı, “Bursa, sporun ve takım ruhunun en güzel örneklerinin sergilendiği bir şehir. Bursaspor Basketbol Kulübü’nün zengin geçmişi ve elde ettiği başarılarla buluşmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu stratejik iş birliği ile yalnızca kulübümüze değil, Bursa’nın spor ekosistemine de önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı Sezer Sezgin ise, “Yörsan ile yaptığımız bu yeni iş birliğinden dolayı son derece mutluyuz. Yörsan’ın tecrübesi ve itibarıyla birlikte, kulübümüz daha da güçlü bir hale gelecek. Bu iş birliği ile spor alanında daha fazla başarı elde edeceğimize ve şehrimizin potansiyelini daha iyi değerlendireceğimize inanıyoruz” dedi.

Matlı, bir süre önce de Bursaspor futbol takımının maçlarını oynadığı stadyumun isim sponsoru olmuştu.