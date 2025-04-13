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Bursaspor geriden geldi, şampiyon oldu!

Nesine 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Artvin Hopaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Bursaspor, geriden gelerek kazandığı müsabaka sonrası bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Haber Merkezi
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Bursaspor geriden geldi, şampiyon oldu!
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Artvin Hopaspor ile Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında kozlarını paylaştı. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından Bursaspor, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 2. Lig'e yükseldi.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Furkan Saki ve 83. dakikada Muhammet Demir kaydetti. Hopaspor'un tek sayısı 27. dakikada Alperen Gündoğdu'dan geldi.

Şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, puanını 67'ye yükseltti. Hopaspor ise 36 puanla 8. sırada yer aldı.

15 binden fazla taraftar geldi

Karşılaşmanın Balıkesir'e alınmasının ardından şehrin sokakları yeşil-beyaza büründü. Stada gelen Bursaspor takımı davul zurna ile karşılandı.

Bursa'dan Balıkesir'e 15 binden fazla taraftar akın etti.

Taraftarlar stat çevresinde tezahüratlar yaparken, herhangi bir taşkınlık yaşanmadı. Balıkesirspor taraftarları da takım eşofmanları ile Bursaspor taraftarına destek verdi. "Balkes-Bursa el ele hep beraber tribüne" sloganları atan taraftarlar maçı izlemek için stada beraber girdi.

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