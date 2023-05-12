Bursaspor, stadının yeni ismini duyurdu

Sponsorluk anlaşması, Bursaspor'un futbolcu fabrikası olan Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı törende Bursaspor Kulübü Başkanı Furkan Banaz ile Sütaş Bölge Müdürü Murat Altun anlaşmaya imza attı.

İmza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Banaz, "Bursa'mızın köklü şirketlerinden Sütaş ailesine, bu süreçte bizlere öncülük eden Bakanımıza, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza Bursaspor camiası adına teşekkür ederim." dedi.

Banaz, Sütaş'ın Bursa'nın köklü sanayi kuruluşlarından bir tanesi olduğunu, markasında, şehrin takımının renklerini barındırdığını kaydederek, "Daha önceki süreçlerde hem yönetimlerde hem de farklı alanlarda Bursaspor'a destekleri olmuştu." açıklamasında bulundu.

Bursaspor'un kendi içinde birçok sıkıntıyı aşmaya gayret ettiğini dile getiren Banaz, "İnşallah bu ve benzer birlikteliklerle camiamızı, şehrimizi kenetlendirebilirsek içinde bulunduğumuz ortamı Bursaspor adına en hızlı şekilde bertaraf ederiz. Mevcut anlaşmanın camiamız adına hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. İnşallah bu bir kıvılcım olacaktır. Bundan sonraki süreç Bursaspor adına çok daha iyi olacaktır." diye konuştu.

Sütaş Güney Marmara Bölge Müdürü Altun da Bursaspor'u gelecek dönemde daha iyi yerlerde görmeyi istediklerini belirterek, "Önümüzdeki yılın daha başarılı şekilde sonuçlanmasını beklemek ümidiyle Bursaspor'a desteğimizi vermekteyiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Size gönülden desteğimizi vereceğiz

Konuşmaların ardından Banaz, Altun'a Bursaspor forması hediye etti.

Bakan Varank, imza töreni sonrası fotoğraf çekimi sırasında masada bulunan Sütaş ayranı çalkalayarak Banaz'a ikram etti.

Varank, imza törenin ardından Bursaspor Teknik Sorumlusu Özer Hurmacı ve futbolcularla antrenman öncesi bir araya geldi. Futbolcuların ve teknik heyetin, şehrin beklentilerini karşılayacağına inandığını kaydeden Varank, "Şu takım başarılı bir şekilde yürüsün, Bursalı sizi omuzlarında gezdirir. Sizleri takip edeceğiz. Ben taktik vermekten anlamam ama size gönülden desteğimizi vereceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bakan Varank, konuşması sırasında Hurmacı'ya "Futbolcular ayran içebiliyorlar değil mi hocam?" diye sordu. Bakan Varank, "Serbest" yanıtını alması üzerine, "Ayran takviyeleriyle birlikte o enerjiyle inşallah sizler de çok daha başarılı olacaksınız." esprisini yaptı.

Programa Anadolu rengi Togg ile gelen Varank, antrenman sahasında futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bursasporlu futbolcular da Togg'a ilgi gösterdi.