Bursaspor, yeni teknik direktörünü duyurdu

Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor’da yeni teknik direktör belli oldu. Yeşil beyazlı kulüp, görev için Mustafa Er ile anlaşma sağladı.

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Bursaspor’da teknik direktör değişikliği yaşandı.

Yeşil-beyazlı kulüp, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına daha önce de görev yapan Mustafa Er’i getirdi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Er ile anlaşma sağlandığı duyurularak, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi.

