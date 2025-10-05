  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Bursaspor’da çifte istifa
Takip Et

Bursaspor’da çifte istifa

Son iki maçta alınan mağlubiyetlerin ardından Bursaspor’da teknik direktör Adem Çağlayan ile sportif direktör Recep Bülbül istifa etti. Yönetim kurulu istifaları kabul etti.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursaspor’da çifte istifa
Takip Et


Bursaspor’da teknik heyette önemli bir değişiklik yaşandı. Son haftalarda üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Adem Çağlayan ile sportif direktör Recep Bülbül, görevlerinden istifa etti.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül’ün istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kendilerine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür ederiz."

Son haftalarda düşüş

Yeşil beyazlılar, ligde oynadığı son iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında yara almıştı. Bu sonuçların ardından yönetimle yapılan görüşmeler sonrasında teknik heyet değişikliğine gidildi. Bursaspor yönetimi, önümüzdeki günlerde takımın başına geçecek yeni teknik direktör için görüşmelere başlayacak.

Spor
Samsun'da kazanan çıkmadı Samsunspor: 0 – Fenerbahçe: 0
Samsun'da kazanan çıkmadı Samsunspor: 0 – Fenerbahçe: 0
Kadroya alınmamıştı! Fenerbahçe'den Ederson açıklaması
Kadroya alınmamıştı! Fenerbahçe'den Ederson açıklaması
Fenerbahçe Samsunspor deplasmanı: Günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı
Fenerbahçe Samsunspor deplasmanı: Günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı
Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin istifa etti
Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin istifa etti
Eski hakemden Galatasaray-Beşiktaş maçı için çarpıcı iddia: Derbi tekrar edilebilir
Galatasaray-Beşiktaş maçı için çarpıcı iddia: Derbi tekrar edilebilir
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kazanan yok
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kazanan yok