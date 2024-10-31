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Bursaspor'dan 40 milyon liralık anlaşma: Stadyumun yeni ismi belli oldu

Bursaspor Kulübü, stadının isim sponsorluğu için Matlı Holding ile 40 milyon liralık anlaşma yaptı.

Haber Merkezi
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Bursaspor'dan 40 milyon liralık anlaşma: Stadyumun yeni ismi belli oldu
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Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Enes Çelik ile Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı katıldı.

Çelik, yaptığı konuşmada, kentte oluşan birlik ve beraberliğin karşılığını anlamaya başladıklarını söyledi.

Bursaspor'un eski günlerine dönmesi için atılan adımlara bir yenisini daha eklediklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir anlaşmaya imza atacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Stadyumumuzun isminin bugünden itibaren 1,5 yıllığına 40 milyon lira bedelle Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olması hususunda anlaşmaya varılmıştır. Yeni bir hikaye yazmaya başladığımız Süper Lig yürüyüşünde tarih Bursaspor'a destek olan kişi kurum ve kuruluşları asla unutmayacaktır. Bununla birlikte bu yürüyüşün hedefine ulaştığı gün süreçte destek olmaktan imtina edenler de tarafımızca muhakkak hatırlanacaktır. "

Özer Matlı ise Bursaspor'un en iyi yerlere gelmesi için desteklerine devam edeceklerini ve yakın zamanda yeni müjdeler de açıklayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından atılan imzalarla, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nun ismi Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olarak değiştirildi.

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