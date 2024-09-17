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Bursaspor'un eski başkanı Kani Şen hayatını kaybetti

Bursaspor'un eski başkanlarından Kani Şen, 15 Eylül'deki maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Bursaspor'un eski başkanı Kani Şen hayatını kaybetti
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Bursaspor'un Tokat Belediye Plevnespor ile 15 Eylül'de sahasında oynadığı maç öncesi, kalp krizi geçiren ve bir hastanede yoğun bakıma alınan Şen, kurtarılamadı.

Şen'in cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Hamzabey Camisi'nde kılınacak namazın ardından Alacahırka Mezarlığı'na defnedilecek.

Bursaspor'dan taziye mesajı

Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, "Eski başkanlarımızdan Kani Şen'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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