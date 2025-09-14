  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu!
Takip Et

Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu!

İngiltere’de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kazak rakibi Alua Balkibekova’ya 5-0 kaybederek gümüş madalya kazandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu!
Takip Et

Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, finalde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Kazak sporcu Alua Balkibekova ile karşılaştı.

Özellikle ikinci rauntta etkili yumruklar atmasına rağmen masa hakemlerinden istediği puanı alamayan Buse Naz Çakıroğlu, maçı 5-0 kaybederek gümüş madalyada kaldı.

Karşılaşmanın ardından Türk teknik heyeti ve federasyon yetkilileri, hakemlere büyük tepki gösterdi.

Buse Naz Çakıroğlu, aldığı bu gümüş madalyayla dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 4'e yükseltmiş oldu. Başarılı sporcunun 1 altın, 3 gümüş madalyası bulunuyor.

Türkiye ise organizasyonu kadınlarda 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.

"Hakemlere rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz"

Müsabakadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan beri bugün için çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 aydır kamptayız. Gerçekten belirsizlikler içerisinde, kenarda oturan ve duygusal kararlar veren 5 hakeme rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz. Sonuç böyle oldu, problem yok."

Hedefinin daha yüksek olduğunu ve 2028'deki olimpiyatta altın madalya kazanmak istediğini dile getiren Buse Naz, "Bazen birinci olacağız, bazen madalya kazanamayacağız. Bugün böyle bir sonuç oldu, yapacak bir şey yok. Dinlenip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimse yenilgiyi kabul etmez. Elimden geleni yaptım, en azından bu yüzden mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Fidan, Katar, Mısır, Irak ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştüBakan Fidan, Katar, Mısır, Irak ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştüGündem

 

Blok3 konserinde bir genci çatıdan atan özel güvenlikçi tutuklandı (VİDEO)Blok3 konserinde bir genci çatıdan atan özel güvenlikçi tutuklandı (VİDEO)Gündem

 

Spor
Ergin Ataman "En Değerli Başantrenörü" seçildi
Ergin Ataman "En Değerli Başantrenörü" seçildi
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın final maçı heyecanı Galata Kulesi'ne yansıdı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın final maçı heyecanı Galata Kulesi'ne yansıdı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündük
Trabzonspor Başkanı Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündük
Hakem Ozan Ergün, FB - TS maçında 2 kez VAR'a gitti, karar değiştirdi
Hakem Ozan Ergün, FB - TS maçında 2 kez VAR'a gitti, karar değiştirdi
Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle geçti
Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle geçti