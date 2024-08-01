Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları’nda çeyrek finale yükseldi
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg son 16 turunda Meksika’dan Fatima Herrera’yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda boksta milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale yükseldi. North Paris Arena’da oynanan karşılaşmada kadınlar 50kg son 16 turunda Meksika’dan Fatima Herrera’yı 5-0 mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli boksör, 3 Ağustos Cumartesi günü çeyrek finalde Finli Pihla Kaivo - Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano arasında oynanacak karşılaşmadan galip gelen isimle mücadele edecek.
Spor