  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları’nda çeyrek finale yükseldi
Takip Et

Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları’nda çeyrek finale yükseldi

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg son 16 turunda Meksika’dan Fatima Herrera’yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları’nda çeyrek finale yükseldi
Takip Et

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda boksta milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale yükseldi. North Paris Arena’da oynanan karşılaşmada kadınlar 50kg son 16 turunda Meksika’dan Fatima Herrera’yı 5-0 mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli boksör, 3 Ağustos Cumartesi günü çeyrek finalde Finli Pihla Kaivo - Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano arasında oynanacak karşılaşmadan galip gelen isimle mücadele edecek.

Sosyal medya onu konuşuyor: Yusuf Dikeç atış tekniğini anlattıSosyal medya onu konuşuyor: Yusuf Dikeç atış tekniğini anlattıSpor

 

Olimpiyatlarda Mete Gazoz, ikinci tura yükseldiOlimpiyatlarda Mete Gazoz, ikinci tura yükseldiSpor

 

Spor
Dünyada gündem olan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda döndü
Dünyada gündem olan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda döndü
Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finalinin hakemi açıklandı
G.Saray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Sosyal medya onu konuşuyor: Yusuf Dikeç atış tekniğini anlattı
Sosyal medya onu konuşuyor: Yusuf Dikeç atış tekniğini anlattı
1.5 saatte iki olimpiyat rekoru kırdı
1.5 saatte iki olimpiyat rekoru kırdı
İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini noktaladı
Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini noktaladı