Büyükekşi açıkladı: Süper Kupa'nın tarihi değişecek mi?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'nın gününün değişmesi hakkında, "Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz" dedi.
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Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa hakkında konuştu.
Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçının 6 Nisan'a alınıp alınmadığı konusunda son bilgiyi paylaştı.
Mehmet Büyükekşi, "Süper Kupanın 6 Nisan'a alındığı... Öyle bir şey söz konusu değil, doğru değil. Şu anda gündem milli takımımız. 6 Nisan doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz" dedi.