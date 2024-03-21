Büyükekşi açıkladı: Süper Kupa'nın tarihi değişecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa hakkında konuştu.

Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçının 6 Nisan'a alınıp alınmadığı konusunda son bilgiyi paylaştı.

Mehmet Büyükekşi, "Süper Kupanın 6 Nisan'a alındığı... Öyle bir şey söz konusu değil, doğru değil. Şu anda gündem milli takımımız. 6 Nisan doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz" dedi.