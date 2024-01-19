Büyükekşi, TFF'nin yeni projesini açıkladı: Dijital futbolcu bilgi sistemi geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve dijital futbolcu bilgi sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, "eSüper Lig'e ismini veren Türk Telekom ile iş birliğimizi büyüterek devam ettiriyoruz. Süper Lig teknoloji sponsorluğu iş birliğimizin ilk adımını da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile atıyoruz. Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde uygulamaya alacağımızın sözünü verdiğimiz, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni 20. hafta itibarıyla çalıştırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi teknolojisine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Modern futbolda güncel teknolojiler ve dijitalleşme vazgeçilmez unsurlardır. TFF olarak dijitalleşmeye verdiğimiz önem ile gözlemci, temsilci raporlarının ve tüm liglerde profesyonel futbolcu lisanslarının dijitalleşmesini sağlayarak iş süreçlerinin hızlanmasını sağladık. Bu sayede zaman, iş gücü ve kağıt israfını önledik. Şimdi de tüm amatör futbolcuların lisanslama işlemlerinin de dijitalleştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Böylece ülkemizdeki profesyonel ve amatör tüm futbolcuların lisans işlemleri dijital olarak çağa uygun hale getirilecek. Gelişmiş futbol ülkelerinin altyapılarında uygulanan dijital futbolcu bilgi sistemleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Hayata geçirmek için çalıştığımız bir diğer projemiz de Türkiye'nin her yerinde, her yaş grubunda, mevkilerine ve kişisel futbolcu özelliklerine göre arama yapılabilecek dijital futbolcu bilgi sistemini Türk futboluna kazandırmak olacak."

A Milli Takım'a büyük bir genç oyuncu havuzu kazandırmanın amaçlarının başında geldiğini aktaran Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni teknolojiler ve dijitalleşme projelerimiz ile orta uzun vadede Türk futbolunun geleceğine projeksiyon tutmaya devam edeceğiz. Ofsayt ile ilgili karar süresini dakikalardan saniyelere indiren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile sahadaki oyunun kalitesi artacak, hata payı da minimuma inecektir. Uzun yıllardır dijital dönüşüm, yeni teknolojiler, güçlü fiber altyapısı ve teknoloji desteği ile Türk futboluna katkı sağlayan Türk Telekom'a, eSüper Lig isim sponsorluğunun yanı sıra Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin de futbolumuza kazandırılmasında önemli bir görev üstlendikleri için çok teşekkür ediyorum."

Oyuncu hareketleri 29 farklı noktadan taranacak

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, ligde mücadele eden 20 takımın stadyumu ile TFF'nin Riva'daki VAR merkezine kurulan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nde, oyuncu hareketleri 29 farklı noktadan taranacak.

Statta bulunan kameralar aracılığıyla futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak.

Türk Telekom, 2018 yılında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin dünya ile eş zamanlı olarak Türk futbolunda kullanması adına da destek sunmuştu.