Büyükşehir’den Goalball’a Altın Dokunuş; Yeni Salonla Hedef Şampiyonluk

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde bulunan spor salonunu baştan aşağı yenileyerek goalball sporuna uygun modern standartlara kavuşturdu. Büyükşehir Belediyesi Goalball Takımı da yeni tesiste antrenmanlara başladı. Modern tesis, hem Kahramanmaraş’ta goalball sporunun gelişmesine hem de yeni şampiyon sporcuların yetişmesine zemin hazırlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sporun yaygınlaştırılması ve altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda hem yeni tesisler kazandırılıyor hem de mevcut spor alanları yenilenerek daha işlevsel hale getiriliyor. Son olarak Onikişubat Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde bulunan spor salonu, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından hizmete sunuldu.

Goalball’a Özel Standartlarda Yenileme

Proje kapsamında salon, görme engellilerin oynadığı goalball sporuna uygun modern standartlara göre yeniden düzenlendi. Zeminden çizgilere kadar tüm teknik detaylar oyuna uygun şekilde yenilenirken, seyirci tribünleri, soyunma odaları ve dinlenme alanları da elden geçirilerek hem sporcular hem de izleyiciler için konforlu bir ortam sağlandı. Yenilenen tesiste Büyükşehir Belediyesi Goalball Takımı da antrenmanlara başladı. Ulusal arenada elde ettiği başarılar ve milli takıma sporcular kazandırmasıyla tanınan takım, yeni salonla birlikte hedefini daha büyük başarılara çevirdi.

“Artık Kendi Salonumuz Var”

Büyükşehir Belediyespor Goalball Teknik Direktörü Gültekin Karasu, “Şimdiye kadar hep zor koşullarda çalıştık, bize ait bir salonumuz olmadı. Başkanımız Fırat Görgel, Paris Olimpiyatları dönüşünde bize destek sözü vermişti. Bugün burada o sözün gerçekleştiğine tanıklık ediyoruz. Goalball’a uygun şekilde düzenlenmiş bu salon sayesinde başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Sporculardan Başkan Görgel’e Teşekkür

Takım sporcularından Derya Kartal, yeni salonun kendilerine büyük motivasyon sağladığını ifade ederek, “Daha önce küçük bir salonda çalışıyorduk. Şimdi çok daha iyi imkânlara sahibiz. Önümüzdeki turnuvada şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bu modern tesis bize büyük katkı sağlayacak” dedi. Bir diğer sporcu Reyyan Cömert ise Avrupa Şampiyonluğu yaşamanın gururunu anlatarak, “Bu şehir adına başarı kazanmak çok değerli. Yeni tesisle birlikte antrenmanlarımız daha verimli geçiyor. Böyle imkânlar genç sporcuların önünü açıyor” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta Bir İlk

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı ve Engelli Sporları Sorumlusu Mustafa Çakmak, şehrin ilk kez görme engelli sporculara özel bir salona kavuştuğunu belirterek, “Bu salonun her detayı sporcularımızın rahat antrenman yapabilmesi için hazırlandı. Başkanımız Fırat Görgel’e engelli sporuna verdiği önem ve destek için teşekkür ediyorum” dedi. Modern tesis, hem Kahramanmaraş’ta goalball sporunun gelişmesine hem de yeni şampiyon sporcuların yetişmesine zemin hazırlayacak.