Buz pateni yıldızına doping cezası: 4 yıl men edildi
Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki tarihi performansıyla parlayan Kamila Valiyeva'nın pozitif doping numunesinin ardından başlayan davası sona erdi. 17 yaşındaki buz patencinin 4 yıl men cezası aldığı bildirildi.
Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları sırasında 2 ay önce verdiği doping numunesinin pozitif çıkmasıyla gündem yaratan Rus sporcu Kamila Valiyeva'nın nihai cezası açıklandı.
Spor Tahkim Mahkemesi CAS, 17 yaşındaki Valiyeva'yı 4 yıl men etti. Pekin'de Rusya'nın takımlarda kazandığı olimpiyat şampiyonluğunda yaptığı dörtlü atlayışla tarihe geçen genç yıldız, 4 gün sonra duyurulan doping testiyle yıkıldı.
Yaklaşık 2 yıl süren davanın sonucunda, Valiyeva suçlu bulundu.
NTV'nin aktardığına göre, vücuttaki kan akışını hızlandırarak kas yapısını güçlendiren "trimetazidin" maddesini tedavi amaçlı kullanmadığı ispatlanan Rus sporcu, test verdiği tarihten itibaren olmak üzere 4 yıl men cezası aldı, olimpiyat altını geri alındı.
25 Aralık 2025'te pistlere dönebilecek Valiyeva, Milano'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılabilecek.