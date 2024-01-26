Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından bir süredir Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, hedefine ulaşıyor.

Sarı-lacivertlilerin, transfer konusunda Atletico Madrid ile anlaştığı aktarıldı.

Çağlar Söyüncü İstanbul'a geliyor

Milli futbolcunun sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceği belirtilirken Söyüncü'nün, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

İspanyol ekibinde senelik 3 milyon euro kazanan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den yarım sezon için 1.5 milyon euro alacak. Kulübüne de 2 milyon euro kiralama ücreti ödenecek.

Satın alma opsiyonu olmayacak

Sözleşmede ise herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmayacağı duyuruldu.

Söyüncü, sezon başında imza attığı Atletico Madrid'de beklenen süreyi alamadı. Çağlar Söyüncü, İspanyol devinde 9 müsabakada oynadı ve 212 dakika sahada kaldı.