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Çağlar Söyüncü sakatlandı: Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

AA
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Çağlar Söyüncü sakatlandı: Fenerbahçe'den açıklama geldi
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızda, Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adalede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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