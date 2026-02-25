  1. Ekonomim
Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe antrenmanına katıldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'la karşılaşacak Fenerbahçe, müsabaka için son idmanını yaptı. Antrenmana Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta da katıldı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı, Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta da katıldı.

Fenerbahçeli futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Basına açık bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışmaları da gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin çeşitli pas organizasyonlarının ardından taktik antrenmanla hazırlıklarını noktaladığı öğrenildi.

Tedavileri devam eden Milan Skriniar, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca ve Ederson, çalışmada yer almadı.

Sarı-lacivertli kafile, saat 15.30'da İngiltere'ye gidecek.

