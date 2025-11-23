CANLI İZLE: Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta

Trendyol Süper Lig’in en merak edilen karşılaşması için artık saatler kaldı. Fenerbahçe bugün Rize’ye konuk olurken, Beşiktaş ise bir başka Karadeniz ekibi Samsunspor’u evinde konuk edecek. Maç öncesi sosyal medyada en çok konuşulan karşılaşmalardan biri Samsun ve Beşiktaş oldu.

Öte yandan maçı canlı izlemek isteyen futbol tutkunları “BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR CANLI İZLE” sorgusunu araştırıyor. Bu içeriğimizde maçın saati, kanal bilgisi ve öne çıkan tüm detayları sizlerle paylaştık.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR NE ZAMAN?

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda Samsunspor’u konuk ediyor. Zorlu mücadele bugün TSİ 17.00’de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR’da ise Erkan Engin görev yapacak.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR HANGİ KANALDA - CANLI İZLE

Beşiktaş - Samsunspor maçının yayın bilgileri resmi yayıncı duyurularına göre netleşiyor. Buna göre maçı canlı izlemek için beIN Sports 1 ekranlarından veya Bein Sports internet sitesinden aboneliğiniz var ise canlı takip edebilirsiniz.

Beşiktaş’ın son durumu (Form, puan, eksikler)

— Beşiktaş, ligde 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20 puanda, 6. sırada.

— Antalyaspor’u deplasmanda 3-1 yenerek milli ara öncesi moral buldu; Samsunspor karşısında seri hedefliyor.

— 4 eksik: Kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü; sakat Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal; mekanik lomber ağrı nedeniyle tedavi gören ve oynaması beklenmeyen Rafa Silva.

— Teknik direktör Sergen Yalçın, 1 maçlık cezasını tamamladı ve kulübeye dönüyor.

— Felix Uduokhai üç sarı kartla ceza sınırında.

Samsunspor’un son durumu (Form, puan, eksikler)

— Samsunspor, 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyetle 23 puan topladı ve 4. sırada.

— Son lig maçında ikas Eyüpspor’u 1-0 yendi; deplasmanda puan farkını açmak istiyor.

— Eksikler: Sakat Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka; bahis soruşturması kapsamında PFDK’dan 45 gün hak mahrumiyeti alan Celil Yüksel.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin; Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan; Ndidi, Kartal; Cengiz, Cerny, Jota Silva; El Bilal Toure.

Samsunspor: Okan; Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson; Makoumbou; Emre, Holse, Soner, Musaba; Marius.

RAFA SİLVA OYNAYACAK MI?

Portekizli oyuncu, bel ağrısı nedeniyle bir süredir antrenmanlara çıkmıyor. Hafta içi MR’da ağrıyı açıklayacak patolojiye rastlanmadı; “mekanik lomber ağrı” tanısıyla tedavisi sürüyor. Ekim ayında kulübe ayrılma talebini ilettiği biliniyor; bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.