CANLI İZLE: Galatasaray - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Bir yandan Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, diğer yandan Süper Lig’de şampiyonluk hedefine gitmek istiyor. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve kadrodaki eksiklik takımda gergin bir havayı gözler önüne sererken, bu haftadan itibaren Okan Buruk’ın nasıl bir rotasyon yapacağı merak konusu. Bu arada vatandaşlar bugün oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçının kanal bilgisi, canlı yayın, saati ve diğer detaylarını da araştırıyor. Tüm detayları bu içeriğimizde topladık…

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 22 Ekim Çarşamba günü saat 20:00’da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY- GENÇLERBİRLİĞİ HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN BİLGİSİ

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı şifresiz izlemek için yasal platformlar dışında (Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, sosyal medya vb.) kaynaklara yönelmek yasadışıdır. Karşılaşmayı beIN Sports 1 ve dijital platformları üzerinden yasal yollardan izleyebilirsiniz.

Kaynak: ekonomim.com