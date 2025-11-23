CANLI İZLE: Rizespor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig’de rekabet kızışıyor. Galatasaray her ne kadar son haftalarda puan kaybetse de, Volkan Demirel’li Gençlerbirliği’ni çok daha kolay olmayacak bir maçla geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ligin diğer favori takımı Fenerbahçe ise Karadeniz’de Rize’ye konuk oluyor. Futbol tutkunları Rizespor - Fenerbahçe CANLI İZLE sorgusunu internette arıyor.

Peki Rizespor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte maç öncesi bilmeniz gereken her şey!

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup tek takım olarak Rize’de galibiyet arıyor. Sarı-lacivertliler, 14. haftada oynanacak Galatasaray derbisine moral kaybı yaşamadan girmek istiyor.

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Zorlu maç 23 Kasım Pazar TSİ 20.00’de Çaykur Didi Stadı’nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek, VAR’da Özgür Yankaya görev yapacak.

RİZEPOR - FENERBAHÇE CANLI NASIL İZLENİR

Rize ve Fenerbahçe karşılaşmasını canlı izlemek için Bein Sports’un resmi online internet sitelerine girebilirsiniz.

MUHTEMEL 11’LER

Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Fred, Oğuz Aydın, Duran.

FENERBAHÇE’DE KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde kart sınırında. Bu maçta kart görürse Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.