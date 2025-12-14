CANLI İZLE: Trabzonspor - Beşiktaş hangi kanalda, muhtemel 11’ler ve maç saati

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig'in 16. hafta mücadelesi bu akşam gerçekleşecek. Milyonlarca futbolseverin merak ettiği Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden izlenir?

Ligde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, kendi sahasında beşinci sıradaki Beşiktaş'ı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu kritik derbi, futbol tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor.

TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş derbisi bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maçı canlı olarak seyretmek isteyenler, mücadeleyi beIN SPORTS 1 kanalından takip edebilecekler. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.

MUHTEMEL 11’LER

Müsabaka öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri şöyledir:

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Salih, Orkun, El Bilal Toure, Abraham.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKANLAR

Beşiktaş ile Trabzonspor, bugüne kadar toplam 141 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 57 galibiyet elde ederken, Trabzonspor 48 kez sahadan üstün ayrıldı. 36 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım Süper Lig tarihinde ise 105. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 104 lig maçında Beşiktaş'ın 39, Trabzonspor'un ise 37 galibiyeti bulunuyor.

RAFA SİLVA OYNAYACAK MI?

Karakartal’da 4 oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, müsabakada forma giyemeyecek.

Öte yandan takımla çalışmalara devam eden Rafa Silva'nın ise karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.