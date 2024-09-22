Cardiff City duyurdu: Erol Bulut'un görevine son verildi

İngiltere Championship ekibi Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cardiff City Futbol Kulübü, Birinci Takım Menajeri Erol Bulut'un görevinden alındığını ve hemen Kulüpten ayrılacağını teyit eder. Yönetim Kurulu, Bulut'a tüm sıkı çalışmaları için teşekkür eder ve gelecek için iyi dileklerini sunar" ifadeleri yer aldı.

Cardiff City, ilk 6 maçta 1 puan alabilmişti.