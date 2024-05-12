Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid'in bir golünü ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler attı.

La Liga'da geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ilk maçına çıkan Real Madrid, deplasmanda farklı yendiği Granada'yı küme düşürdü.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Granada maçında takımın ikinci golünü kaydeden Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı.

"Çok basit bir şekilde goller buluyor"

Carlo Ancelotti milli futbolcumuz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Güler has bir yetenek. Kale önünde çok etkili. Çok basit bir şekilde goller buluyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi ile ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi finalinde elimizden gelenin en iyisini yapmak. Bunu elbette başaracağız." dedi.

Luka Modric ve Toni Kroos'un geleceğiyle ilgili de konuşan Ancelotti, "İkisi de Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda. Tek düşünceleri şu an bu." şeklinde konuştu.

Kylian Mbappe cevabı

Kylian Mbappe ile ilgili ise, "Mbappe mi? Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum" açıklamasını yaptı.