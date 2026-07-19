Çaykur Rizespor, Ahmed Kutucu’yu bir sezonluğuna kiraladı
Çaykur Rizespor, Galatasaray forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu’yu bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Çaykur Rizespor, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'nun bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreninde Galatasaray’dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 18 resmi maça çıkmıştı" ifadeleri yer aldı.