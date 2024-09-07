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Cedi Osman NBA'e veda etti: Yeni takımı belli oldu!

NBA takımlarından San Antonio Spurs ile sözleşmesi sona eren milli basketbolcu Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer oldu. Yunan ekibi Cedi Osman'ın transferini taraftarlarına "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz" mesajıyla duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Cedi Osman NBA'e veda etti: Yeni takımı belli oldu!
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Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan ekibi, sosyal medyadan yaptığı transfer duyurusunda, taraftarlarına yönelik olarak "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, NBA'de Cleveland ve ardından San Antonio Spurs formaları giydi.

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