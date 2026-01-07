Cengiz Ünder, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istiyor: 'Sergen hocayla çalışmayı seviyorum'

Belek'te sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekibin 28 yaşındaki kanat oyuncusu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hazırlık kampının güzel geçtiğini anlatan tecrübeli oyuncu, "Çok pozitif bir ortamımız var. Kamplar genelde yorucu olur. Bizim antrenmanlarımız da öyle çok yorucu geçiyor. Genel olarak pozitif bir ortamın içerisindeyiz. Birlik ve beraberliğimizi korumaya çalışıyoruz. Kamp güzel, keyifli geçiyor. Sıkı çalışıyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Şu an için her şey güzel." diye konuştu.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Cengiz Ünder, "Şu an kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Zaten takımla da çalışmalarıma başlayacağım. En yakın sürede hazır olmaya çalışıyorum. Çok az kaldı. Fiziksel olarak her geçen gün güçlenmeye başlıyorum. Bu da beni daha çok mutlu ediyor, motive ediyor. Bir an önce takım arkadaşlarımla birlikte saha antrenmanlarında yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk yarısında şanssızlıklar yaşadıklarını anlatan siyah-beyazlı futbolcu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geldiğim günden beri güzel zamanlarım da oldu. Takım olarak bazı talihsizlikler de oldu. Çünkü her maçta öne geçtikten sonra bazı puan kayıpları yaşadık. Şanssızlıklar, kırmızı kartlar oldu. Bunlar da bizi zaman zaman çok etkiledi. Bazen öndeyken kırmızı kartlardan dolayı 10 kişi kalmak bizi çok kötü bir duruma soktu. Bu, bizi zorluyor. Geriye düşmek de takımın moralini bozuyor. Her maçta öndeyiz. Çok pozisyona giriyoruz. Çok pozisyon kaçırıyoruz. Ondan sonra mağlubiyet veya beraberlik de bizi etkiliyor."

"Sergen hocayla çalıştığım için gerçekten çok mutluyum"

Cengiz Ünder, teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışmaktan keyif aldığını aktardı.

Beşiktaş'a transfer olmadan önce de Sergen Yalçın ile konuştuğunu anlatan kanat oyuncusu, "Sergen hocanın bana güvendiğini gelmeden önce de biliyordum. Tesise ilk girdiğim andan itibaren de tekrardan konuştuk. Sergen hocayla çalışmayı seviyorum. Hocanın antrenmanları gerçekten çok şiddetli. Avrupa'da yaptığım antrenmanlarla neredeyse aynı. Çok şiddetli ve çok yoğun geçiyor. Bu idmanları yapmayı seviyorum. Özellikle hücum oyuncularına da özgürlük sağlıyor. 'Üçüncü bölgede bire bir kaldığınızda çok düşünmeyin.' diyor. Bir kanat oyuncusu olarak bana öz güven veriyor. Sergen hocayla çalıştığım için gerçekten çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"Opsiyonun kullanılmasını tabii ki isterim"

Deneyimli kanat oyuncusu, siyah-beyazlı forma altında kendisini çok mutlu hissettiğini dile getirdi.

Cengiz Ünder, bir büyük camiadan bir başka büyük camiaya transfer olduğunu aktararak, "Bu, genelde futbolun içinde, özellikle Türkiye'de çok olan bir durum değil. Kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Opsiyonun kullanılmasını tabii ki isterim. Devre arasından sonra 3-4 aylık bir süreç var. Futbol için uzun bir süre. Ne olacağını bilemeyiz. Ben sadece bunu düşünerek hareket etmiyorum. Bir an önce lig maçını düşünerek hareket ediyorum. Kendimi böyle daha motive hissediyorum. Tek istediğim forma giymek, en önemlisi bu. Burada gerçekten çok mutluyum. Kardeşlerimin hepsini çok seviyorum." şeklinde konuştu.

"Kendimizi iyi bir şekilde futbola vermeliyiz"

Deneyimli futbolcu, "Takım içinde alınan ani kararlar, ayrılıklar sizi ne ölçüde etkiledi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu, her yerde olan bir durum. Futbolun doğasında var. Tabii etkilenenler oluyor, etkilenmeyenler de oluyor. Sonuçta biz profesyonel futbolcularız. Gidenler, kalanlar oluyor. Kendimizi iyi bir şekilde futbola vermeliyiz. Bunlar dünyanın her kulübünde yaşanan durumlar. Kendi işimize odaklanmalıyız."

Ligin ilk devresinin sonlarına doğru çıkışa geçtiklerini belirten Cengiz, "İyi gidiyoruz. Son maçlarda çok iyi oynadık. Takım olarak da fiziksel olarak da iyi durumdayız. Ben çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

"Beşiktaş'a doğru zamanda geldim"

Cengiz Ünder, Beşiktaş'a geliş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktığında "tatlı" bir heyecan yaşadığını vurgulayan milli futbolcu, şunlaır kaydetti:

"Bazı doğru anlar vardır. Kendi açımdan doğru zamanda geldiğimi düşünüyorum. Geldiğim günden bu yana burada gerçekten kendimi çok mutlu hissediyorum. Tabii ki üzerimde bir baskı vardı ama oyuna girdikten sonra golü attım ve bu biraz kırıldı. Daha çok öz güvenimi arttırdı. İyi hissetmeye başladım. Futbolcular için ilk maç her zaman çok önemlidir. Nasıl başlarsan öyle devam eder. Bu benim açımdan çok güzel oldu. Daha çok öz güvenli oynamaya başladım. Hoca, maçtan önce odasına çağırdığında ne yapmam gerektiğiyle ilgili konuştuk. Sonuçta yapmam gereken gol atmak. Hocamın bana güvenip ilk maçımda oyunu alması benim için zaten yeterliydi."

"Bir futbolcunun Messi'yi örnek almaması lazım"

Cengiz Ünder, Lionel Messi'ye olan hayranlığını şu sözlerle anlattı:

"Çocukluktan bu yana herkesin hayranlıkla izlediği bir futbolcu vardır. Benim de her zaman tabii ki Messi'ydi. Bir futbolcunun bence onu örnek almaması lazım. Çünkü o çok farklı bir konumda. Roma'dayken de karşılıklı oynamıştık. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde onları elemiştik. Fransa'da da tekrar karşılaştık. Çok inanılmaz bir oyuncu. Topu ayağından almak istersiniz alamazsınız. Los Angeles FC'de oynarken onlarla eşleşmiştik. Topu tam aldım diyorsun, inanarak gidiyorsun ama alamıyorsun. Gerçekten çok başka bir futbolcu. Onunla aynı sahada oynarken, onu izlerken bile çok bambaşka bir olay."

"En büyük hayalim Dünya Kupası'nda oynamak"

Cengiz Ünder, kariyerindeki en büyük hayalinin Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu belirtti.

Milli takıma her gittiğinde performansının çok yüksek olduğunun altını çizen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük hayalim Dünya Kupası'nda oynamak. Her oyuncunun Dünya Kupası'nda oynama hayali vardır. Bizim ülkemizde bu herkesin hayali. Uzun yıllar sonra tekrardan gitme gibi bir şansımız var. Bu çok önemli. 1,5-2 yıldır zaten milli takıma gitmedim. Takımı izlediğim sürede de çok beğendim. Çok genç oyuncular var. Onları izlerken gerçekten çok keyif alıyorum. Avrupa'da da maçların hepsini takip ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ben de yıllarca orada oynamış biri olarak, gerçekten yeniden milli takım kadrosunda yer almak istiyorum. Benim için önemli olan şu an Beşiktaş'ta oynamak. Mart ayındaki kampa tabii ki gitmek isterim. Önceliğim burada iyi performans sergileyip milli takıma katılmak. Orada yıllarca oynadım, oranın havasını da çok iyi biliyorum. Çünkü ben oraya giderken farklı duygular hissederek geliyordum. En iyi performansımı ortaya koyuyordum. Gol ve asist olarak sürekli katkı veriyordum. Umarım hakkımızda hayırlısı olur."

Deneyimli futbolcu, A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın kulüplere ziyarete gittiği zamanlarda İtalyan teknik adamla 1-2 defa konuştuğunu ifade etti.

Cengiz Ünder, bir dönem forma giydiği ABD'de futbolun günden güne geliştiğini aktardı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın güzel geçeceğine inandığını anlatan tecrübeli kanat oyuncusu, "ABD'ye, Los Angeles FC'ye gittiğimde farklı bir düşüncem vardı. Dünya Kupası orada daha farklı olacak. Orada sahalar güzel, her şey güzel. Los Angeles'ta 6 ay kaldım. İnşallah Dünya Kupası'na katılırız. Bu, en büyük hedefimiz. Ben de orada olmak isteyen biri olarak, gitsem de gitmesem de her zaman kalbim milli takımladır." diye konuştu.

Play-off turundaki ekiplere göre A Milli Takım'ın daha güçlü olduğunu savunan Cengiz Ünder, "Kalite olarak daha farklı oyunculara sahibiz. Yürekten söylüyorum, bu maçları geçeceğimizi düşünüyorum." dedi.

"Milli takıma kimse küsemez"

Tecrübeli futbolcu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın aday kadrosunda olmamasının kendisini üzdüğünü vurguladı.

"Avrupa Şampiyonası'na gidememek duygusal anlamda benim için çok zordu." diyen Cengiz Ünder, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çünkü gitmeyi bekliyordum. Şampiyonaya gidememek beni açıkçası üzdü ama kimseye kırgınlığım yok. Milli takıma kimse küsemez. Sadece daha çok çalışmam lazım. Tekrardan kendimi oraya atmam lazım. Milli takıma seçilmedikten sonra asla bir yerde konuşmadım. Sadece televizyondan izledim, kardeşlerimi destekledim. Onların başarısını destekledim. Benim karakterimde de bu var. Ülkeme, milli takımıma kırılacağım bir durum yok. Şampiyonada olmak isterdim, takımla beraber o başarıyı ben de elde etmek isterdim. Başarıyı gördükçe ben daha çok mutlu oldum. Sonuçta orada benim kardeşlerim oynuyor."

"Türkiye'ye döndüğüm için pişman değilim"

Cengiz Ünder, kariyer planlamasında eleştirilerin aksine yanlışlar yapmadığını dile getirdi.

Geçmişte sakatlık yaşadığı dönemleri anımsatan 28 yaşındaki futbolcu, "Sakatlık yaşadığım dönemler oldu. Roma'da kısa süreli sakatlıklarım oldu. Bu, hepimizin kariyerini etkiliyor ama sonra kariyerimin hiçbir zaman kötü gittiğini düşünmüyorum. Her zaman oynadığım ülkenin büyük takımlarında oynadım. İngiltere'ye gittiğimde Leicester'da çok iyi bir dönem geçirdik. Az oynasam bile oranın en iyi kulüplerinden bir tanesi. Benim için İngiltere'ye adım atmak farklı bir duyguydu. Sonra Fransa'ya gittim. Marsilya da oranın en köklü kulüplerinden biri. Çok başarılı 2 sezon geçirdim. Sonra da Türkiye'ye döndüm. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a geldim. Hiçbir zaman kariyer adımlarımda yanlışımın olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye dönme sebebini ailesine daha yakın olma isteğiyle açıklayan Cengiz Ünder, "Türkiye'ye dönmek istediğim için döndüm. Sevdiklerime daha yakın olmak istiyordum. Çok fazla gelemedikleri için sonuçta ölümlü dünya. Onlara yakın olmak istiyordum. Ailem yurt dışına gelmeyi çok sevmezdi. Roma'da ilk sezonumda gelmişlerdi. Onun dışında da çok gelmiyorlardı. Biraz da yaş alınca dönmek istediğimi fark ettim. Hiçbir zaman pişman değilim." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarların karşısında oynamanın kendisini özel hissettirdiğini aktaran tecrübeli oyuncu, "Özellikle ilk maçımda gol attıktan sonra bunu çok iyi bir şekilde hissettim. Sadece bize inansınlar. Her zaman gelip stadımızı dolduruyorlar. Bizi desteklesinler. Gerçekten çok iyi bir takımımız var. İkinci yarı çok daha iyi olacağız. Buna inansınlar. Hep birlikte en iyi şekilde gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Biz de savaşarak onlara en iyi futbolumuzu, güzel futbol izlettirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.