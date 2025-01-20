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Cezalı duruma düşmüştü: Jose Mourinho maçı tribünden takip edecek

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor deplasmanında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Haber Merkezi
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Cezalı duruma düşmüştü: Jose Mourinho maçı tribünden takip edecek
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Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta hakeme itirazları nedeniyle sarı kart görmüştü. Jose Mourinho, Göztepe maçını tribünden takip edecek.

Jose Mourinho hangi maçlarda sarı kart gördü? 

1-0 Adana Demirspor

2-0 Antalyaspor

3-2 Trabzonspor

Sarı kart cezalarıyla ilgili TFF'nin kuralı şu şekilde: 

"Bir sezonda aynı kategorideki müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı kart (İlgili lig statüsünde sarı kart sayısının 4'den fazla veya az olarak belirlenmesi halinde lig statüsünde belirlenen sayı dikkate alınır) gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi, kulübün aynı kategorideki bir sonraki resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz, soyunma odası ve yedek kulübesine giremez. Cezalı duruma düşen teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki kategorilerde müsabaka isim listesine yazılabilir, yedek kulübesine ve soyunma odasına girebilir."

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