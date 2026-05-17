  Chelsea, Xabi Alonso ile anlaşma sağladı
Chelsea, Xabi Alonso ile anlaşma sağladı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol Xabi Alonso getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alonso ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bayer Leverkusen'i tarihinin ilk lig şampiyonluğuna taşıyan Alonso, 2025'te başına geçtiği Real Madrid'de Ocak 2026'ya kadar görevde kalmıştı.

Bu sezon Enzo Maresca, Liam Rosenior ve geçici olarak Calum McFarlane'in görev yaptığı Chelsea, bitime iki hafta kala 49 puan topladığı Premier Lig'de 9. sırada yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda eden Chelsea, son olarak Federasyon Kupası finalinde Manchester City'ye 1-0 yenilmişti.

