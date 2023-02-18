Christian Atsu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremde enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
Açıklamayı, Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Uzunmehmet, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti" dedi.
Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti— Murat Uzunmehmet (@MuratUzunmehmet) February 18, 2023
31 yaşındaki futbolcu, Eylül 2022'de bedelsiz olarak Hatayspor'a transfer olmuş, Bordo Beyazlılar'daki ilk golünü ise 23. haftada Kasımpaşa'ya karşı kaydetmişti.