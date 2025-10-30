Cihan Aydın Galatasaraylı mı? Hakem Cihan Aydın hangi takımlı? soruları araştırılıyor. Süper Lig’de yönettiği maçlarla tanınan tecrübeli hakem hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar dolaşıyor. Kirli bilgilerden kurtulmak isteyenler ise detayları arama motorundan öğrenmeye çalışıyor.

CİHAN AYDIN GALATASARAYLI MI?

Aydın, Galatasaray'ın hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası maçlarında objektif bir hakemlik ortaya koydu. İşte öne çıkan karşılaşmalar:

05.2025 – Trabzonspor 0:3 Galatasaray (Türkiye Kupası Finali): Galatasaray, finalde Trabzonspor'u farklı skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

04.2025 – Fenerbahçe 1:2 Galatasaray (Türkiye Kupası Çeyrek Finali): Derbi niteliğindeki maçta Aydın, oyunun temposunu dengeli yöneterek tarafsız kararlar verdi.

03.2025 – Kasımpaşa 3:3 Galatasaray (Süper Lig 26. Hafta): Yüksek tempolu ve gollü bir karşılaşmada Aydın'ın yönettiği maçta her iki takım da sahada eşit fırsatlara sahip oldu.

01.2025 – Hatayspor 1:1 Galatasaray (Süper Lig 20. Hafta)

09.2024 – Galatasaray 3:1 Gaziantep (Süper Lig 3. Hafta)

04.2024 – Alanyaspor 0:4 Galatasaray (Süper Lig 32. Hafta)

02.2024 – Galatasaray 2:0 Başakşehir (Süper Lig 25. Hafta)

09.2023 – Galatasaray 4:2 Samsunspor (Süper Lig 5. Hafta)

02.2023 – Galatasaray 3:2 Ümraniyespor (Süper Lig 22. Hafta)

11.2022 – Galatasaray 2:1 Ofspor (Türkiye Kupası 4. Tur)

HAKEM CİHAN AYDIN HANGİ TAKIMLI?

Hakem Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992’de Bursa’da doğmuş bir Türk futbol hakemidir. Amatör liglerde başlayan maç yönetimi kariyerini yükselterek 2015’ten itibaren profesyonel liglerde görev almaya başladı.

2022 yılında Süper Lig’de ilk kez düdük çalarak üst düzey hakemler arasına girdi. Karnesine bakıldığında farklı liglerde önemli sayıda maç yönettiği görülüyor. Örneğin, Süper Lig’de birçok karşılaşmada görev aldı, 2024-2025 sezonunda ligde en çok maç yöneten hakemlerden biri oldu.

Mackolik verilerine göre toplam maç sayısı 197, ev sahibi galibiyet oranı yaklaşık %50, deplasman galibiyeti oranı %28 ve beraberlik oranı da %21’dir.

Kart ve penaltı istatistiklerine baktığımızda, maç başına ortalama 3,88 sarı kart ve 0,21 kırmızı kart gösterdiği, Türkiye Kupası, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maçlarında da sayısız maç yönettiği kayıtlarda yer alıyor.