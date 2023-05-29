Cinsel istismar eylemine katılan sporculara dava açıldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Güreş Federasyonu Başkanı Brij Bhushan Sharan Singh'ın istifası ve tutuklanması talebiyle protesto düzenleyen ve dün gözaltına alınan kadın güreşçiler mahkemeye sevk edildi.

BBC'nin haberine göre, kadın sporculara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Singh'i protesto için düzenlenen yürüyüşün ardından gözaltına alınan güreşçiler hakkında, "ayaklanma, kanuna aykırı toplanma ve kamu görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olma" suçlamalarıyla dava açıldı.

Hakkında dava açılanlar arasında, olimpiyat madalyalı Sakshi Malik ve Bajrang Punia, iki dünya şampiyonluğuna sahip Vinesh Phogat ile kız kardeşi Sangeeta ile protestoya destek veren birçok kişi yer alıyor.

Hindistan'da hakkındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle Singh'in istifası ve tutuklanması talebiyle protesto düzenleyen, aralarında olimpiyat madalyası kazananların da bulunduğu bazı kadın güreşçiler dün gözaltına alınmıştı.

Yürüyüş sırasında polisle arbede yaşayan protestocuların sürüklenerek otobüslere bindirildiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Singh'in tutuklanması için ocak ayında da gösteri düzenlenmişti

Ocak ayında, Singh ve diğer yetkililer hakkında soruşturma başlatılması için uluslararası medyada gündem olan bir gösteri düzenlenmişti.

Dünya şampiyonu güreşçi Vinesh Phogat, protestolar sürerken, 10 kadın güreşçinin Singh'in kendilerine de cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiğini söylemişti. Phogat, Singh görevinden alınmadıkça güreşçilerin uluslararası turnuvalara katılmayacaklarını açıklamıştı.

Kadın güreşçiler, hakkındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle Güreş Federasyonu Başkanı Singh'in istifa etmesi ve tutuklanması talebiyle ellerinde mumlarla 23 Mayıs'ta Yeni Delhi'de yürüyüş yapmıştı.

Singh ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.