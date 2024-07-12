Ciro Immobile, Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor: Protokol imzalandı iddiası

Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva’dan sonra Ciro Immobile bombasını da patlatmaya hazırlanıyor. Yıldız golcü siyah-beyazlılara imza atmak için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’nun formasını giyen Ciro Immobile’yi kadrosuna katmak için büyük bir uğraş veren Beşiktaş yönetimi, transferde artık sona geldi.

Protokol imzalandı

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Immobile'nin transferi için son mali detaylar çözüme kavuştu. Beşiktaşlı yöneticiler 11 Temmuz Perşembe günü İtalya'da yıldız golcüyle görüşerek ön protokol sözleşmesi imzalandı.

İstanbul'a geliyor

Bugün öğleden sonra İtalyan yıldızın İstanbul'a gelmek için yola çıkması bekleniyor.

İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek olan Immobile, sonrasında siyah-beyazlı ekiple resmi sözleşme imzalayacak. Daha sonra oyuncu, Beşiktaş'ın hazırlık kampını gerçekleştirdiği Slovenya'ya gidecek.

Saati belli oldu

Sports Digitale'in haberine göre ise Beşiktaş, Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan yıldız bugün saat 18.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.