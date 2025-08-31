  1. Ekonomim
Corendon Alanyaspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün oynanacak Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, saat 21.30'da Alanya Oba Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Sağlam'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Corendon Alanyaspor - Beşiktaş maçının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek.

