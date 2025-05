Cristano Ronaldo Al Nassr'a veda etti: Bu bölüm sona erdi, hikaye devam ediyor

Manchester United'dan ayrılıp Al Nassr'a imza atarak sansasyona imza atan Cristiano Ronaldo, 2.5 sezonluk maceranın ardından sarı mavili ekibe veda etti.

Oynadığı her kulüpte kupa kazanan Portekizli yıldız ilk kez bir kulüpte kupa kazanamadı.

Al Nassr'da 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol atarken, 19 asist yaptı.

40 yaşındaki yıldız, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 25 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Sosyal medya hesabında veda paylaşımı yapan Cristiano Ronaldo, "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor her şey için minnettarım" ifadelerini kullandı.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3