Cristiano Ronaldo, futbolu bırakacağını tarihi açıkladı

CNN International'a verdiği röportajda, futbolu ne zaman bırakacağı sorusuna, "yakında" cevabını veren Ronaldo, bu kelimenin manasının "1 veya 2 yıl içinde" olduğunu açıkladı.

Kendisini iyi hissettiğini dile getiren 40 yaşındaki futbolcu "Gol atıyorum, hala hızlı ve formda hissediyorum. Milli takımdaki oyunumdan keyif alıyorum. Futbolu bırakma zamanı derken muhtemelen bir veya iki yılı kastediyorum." dedi.

2026 Dünya Kupası'nın son dünya kupası olacağını söyleyen Ronaldo, 25 yıldır futbolun içinde olduğunu kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok rekora sahip olduğunu, bundan da gurur duyduğunu söyledi.

Baba olmanın getirdiği zorluklardan da bahseden Ronaldo, şunları kaydetti:



"İnsanoğlu olarak, kimsenin bizden daha iyi olmasını istemeyiz ama şunu söylemeliyim ki eğer çocuklarım benden daha iyi olursa, onları asla kıskanmayacağım. Futbol oynamak veya başka bir spor yapmak istemeleri önemli değil."