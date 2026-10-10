Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

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Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve oyuncunun geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Ronaldo, geçen milli arada Norveç maçında oyuna alınmayınca milli takım kampını terk etmişti.

Yıldız oyuncu daha sonra teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine 30 dakika oynayıp oynayamayacağını sorduğunu ve olumlu yanıtının ardından hazır olmasını istediğini belirtti.

Devre arasından itibaren ısınmasına rağmen oyuna alınmadığını söyleyen Ronaldo, teknik direktörün ilk kez bu noktada sözünü tutmadığını savundu.

Maçın ardından taraftarları selamlamamasının ise kendi hatası olduğunu kabul ederek özür diledi.