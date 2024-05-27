Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Ali Koç'a sert sözler

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından en dikkat çekici paylaşımlardan biri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sert sözlerle eleştiren Uçum, "Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin 9 Haziran'da düzenlenecek başkanlık seçimini işaret eden Uçum, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçecek başkanlık yarışıyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

Mehmet Uçum paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu sezon da bitti, son on yıl yine hüsran.

Bir kaç doğruyu hiç bir zaman bir arada yapamayan Ali Koç yönetimi altı yıllık pratiğinde tek yaptığı doğru olan bu sezonki kadro tertibini de ne idari ne de teknik yönetimiyle birleştirebildi.

“Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar” diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir:

Her halde Fenerbahçe şampiyon olmasın diye başkan olmak istiyorum demektir, başka bir anlamı olabilir mi bunun.

Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe’nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe’yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir.

Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir.

Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak.

Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak."