  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü’nü kabul etti.

Haber Merkezi
AA
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.

Özbek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ettiği kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

