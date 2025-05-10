Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Spor Kulübü ve camiasını tebrik etti.
Gençlerbirliği, yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, "Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Trendyol Süper Lig’e yükselen, Ankara’mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği’ni ve taraftarıyla birlikte tüm @kirmizikara camiasını canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/2fNsuyjRNS— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 10, 2025