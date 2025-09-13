  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik telefonu
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroBasket 2025’te Yunanistan’ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı’nı telefonla arayarak tebrik etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik telefonu
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millilerin yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da yer aldığı soyunma odasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı aradı.

Bakan Bak, telefonu A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a verdi. Görüşmede ay-yıldızlı ekibi tebrik eden Erdoğan, "Gerçekten çok mutlu oldum. Bu mutluluğu yaşattığınız için başta siz, Hidayet Türkoğlu ve bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Final maçı pazar akşamı Almanya'yla. İnşallah onu da kazanacağız. İkincilik bizi tatmin etmez." dedi.

Milli basketbolcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriğine alkışlarla karşılık verdi.

Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdüFitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdüEkonomi

 

Öz Büro İş Sendikası'nın grev kararı 'milli güvenlik' nedeniyle ertelendiÖz Büro İş Sendikası'nın grev kararı 'milli güvenlik' nedeniyle ertelendiGündem

 

Spor
 Galatasaray galibiyet serisini 16’ya çıkardı: Eyüpspor 0 Galatasaray 2
 Galatasaray galibiyet serisini 16’ya çıkardı: Eyüpspor 0 Galatasaray 2
Ali Koç’tan MHP ve Ülkü Ocakları’nın destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım var
Ali Koç’tan MHP'nin destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım var
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-0 yendi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-0 yendi
TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!
TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!
Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi
Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupa yarın sahibini bulacak: Türkiye, Almanya ile karşı karşıya gelecek
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupa yarın sahibini bulacak