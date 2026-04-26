Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe İstanbul Jet'e tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa’nın zirvesine çıkan Fenerbahçe İstanbul Jet Takımı’nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 1 şampiyonu olan Fenerbahçe İstanbul Jet Takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.