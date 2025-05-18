Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm @GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/07F8mL8LYJ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2025