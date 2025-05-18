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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray’ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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