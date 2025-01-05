  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tesislerle ilgili "10 yıllığına Trabzonspor’a tahsis edilecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a dair müjdeli bir haber paylaşmak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Trabzonspor'a dair bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.Trabzonspor'umuzun altyapısını güçlendirmek için şehrimizde tam eğitim merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Toplam 82 bin metre kare alan. Ayrıca 28 bin 560 metre kare 4 antrenman sahası, otopark, idari tesisler, sosyal ve yeşil alanlar da bulunacak. Ayrıca, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan tesisler de 10 yıllığına Trabzonspor’a tahsis edilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için yolun sonu görünüyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için yolun sonu görünüyorGündem

 

Trabzonspor, MHK’yı hedef aldı: "Kurduğunuz kirli oyunlarla bize hesap vereceksiniz!"Trabzonspor, MHK’yı hedef aldı: "Kurduğunuz kirli oyunlarla bize hesap vereceksiniz!"Spor

 

Spor
Serdal Adalı duyurdu! Sergen Yalçın'dan Beşiktaş kararı
Serdal Adalı duyurdu! Sergen Yalçın'dan Beşiktaş kararı
Samsunspor-Trabzonspor maçı: 82 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldı
Samsunspor-Trabzonspor maçı: 82 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldı
TFF duyurdu! Milli kaleci hayatını kaybetti
TFF duyurdu! Milli kaleci hayatını kaybetti
Talisca Fenerbahçe'ye geliyor! Ne kadar ücret alacak?
Talisca Fenerbahçe'ye geliyor! Ne kadar ücret alacak?
Okan Buruk: Maçı kazanacağımız kadar oynadık
Okan Buruk: Maçı kazanacağımız kadar oynadık
Galatasaray, Göztepe'yi mağlup etti
Galatasaray, Göztepe'yi mağlup etti