Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a dair müjdeli bir haber paylaşmak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Trabzonspor'a dair bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.Trabzonspor'umuzun altyapısını güçlendirmek için şehrimizde tam eğitim merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Toplam 82 bin metre kare alan. Ayrıca 28 bin 560 metre kare 4 antrenman sahası, otopark, idari tesisler, sosyal ve yeşil alanlar da bulunacak. Ayrıca, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan tesisler de 10 yıllığına Trabzonspor’a tahsis edilecek." ifadelerini kullandı.