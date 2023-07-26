Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın Bodrum-Marmaris etabı tamamlandı
Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında toplamda 250 deniz milinden oluşan parkurun ardından 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta son bulacak.
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Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası Bodrum-Marmaris etabı tamamlandı. Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında toplamda 250 deniz milinden oluşan parkurun ardından 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta son bulacak Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki yarışların Bodrum-Marmaris ayağı tamamlandı.