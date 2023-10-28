Cumhurbaşkanlığı Koşusu heyecan yarattı

75. Yıl Ankara Hipodromu'nda 2 bin 400 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı 12 safkan İngiliz katıldı.

1939 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen koşuyu Taylolo, 2.28.10’luk derecesiyle birinci sırada bitirdi.

Çekişmeli geçen yarışta ikinciliği Gökhan Kocakaya’nın jokeyliğini yaptığı "Vincitore”, üçüncülüğü ise jokeyliğini Vedat Abiş’in üstlendiği "Burgas" elde etti.

Koşuyu birinci bitiren Taylolo, sahibi Bayram Tanrıverdi’ye 2 milyon 244 bin lira kazandırdı. Yarışta, ikramiye ve primlerle toplam 5 milyon 645 bin 63 lira para ödülü dağıtıldı.