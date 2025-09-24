Cumhurbaşkanlığı Kupası Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe'nin

Tribünlerden ses bombası atılması nedeni ile gerilim yaşanan karşılaşmanın galibi Fenerbahçe oldu.

Karşılaşmaya 15 dakika ara verildi

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda tribünlerde yankılanan ses bombası nedeniyle 3 kez anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Derbi 15 dakikalık ara sonrası kaldığı yerden devam etti.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, tribün olayları nedeniyle ara verildi. Mücadelenin ilk periyodunda henüz ilk dakikada ses bombası nedeniyle hakem kenara işaret ederek anons yapılmasını istedi. İlk periyodun tamamlanmasına 2 dakika kala, üst üste ses bombaları yankılanırken tekrar uyarı yapılmasına sebep oldu. Karşılaşmanın 4. periyodunda 5 dakika 55 saniye kala, yine tribünde tekrarı yaşanması nedeniyle hakem Emin Moğulkoç, 3. kez anons yaptırırken, bir daha yaşanması halinde tribünlerin boşaltılacağı ifade edildi.

Hakemler daha sonra soyunma odasına giderken, mücadeleye de ara verildi. Daha sonra iki takımın oyuncuları ısınmak için parkeye geldi. Hakemlerin dönmesi sonrası derbi 15 dakikalık gecikmeyle devam etti. Fenerbahçe, parkeden 85-83'lük skorla galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Maçtan notları:

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe: Onuralp Bitim 8, Mikael Jantunen 19, Devon Hall 23, Arturs Zagars 5, Khem Birch 2, Tarık Biberoviç, Melih Mahmutoğlu, Mert Ekşioğlu, Nicolo Melli 4, Wade Baldwin 20, Armando Bacot 4

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Jonah Mathews 11, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown, Vittorio Brown 16, Ante Zizic 3, Bryton Lemar 8, Conor Morgan 9, Devon Dotson 25, Yiğit Arslan 5

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 25-13 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 43-34 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 67-50 (Fenerbahçe lehine)