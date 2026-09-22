Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin
Basketbol Erkekler 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk kupasını müzesine götürdü.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Tarfin, ilk periyodu 21-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, devre arasına 46-27'lik üstünlükle girdi.
İkinci yarıda Beşiktaş farkı azaltmaya çalışırken Fenerbahçe, üçüncü periyot sonunda 58-46'lık skorla önde kaldı.
Kupayı 9. kez müzesine götürdü
Mücadelenin son periyodunda da üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmadan 72-59 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez kazanmış oldu.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın kupadaki tek zaferi 2012'de
Fenerbahçe, geçen yıl oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasını da kazanarak kupayı 8. kez müzesine götürmüştü.
Beşiktaş ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki tek şampiyonluğunu 2012 yılında elde etti.
Organizasyonda en fazla şampiyonluk ise 14 Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunan Anadolu Efes'e ait.