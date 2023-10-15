Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kazananı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin sekizinci ve son gününde 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı.

TUR'un sona ermesiyle genel klasmanda dereceye giren bisikletçiler de belli oldu.

Tour of Türkiye'nin üçüncü gününde Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabını alarak önemli bir avantaj yakalayan Lutsenko, TUR sonuna kadar üstünlüğünü korudu.

Genel klasman liderine verilen turkuaz mayo, 30 saat 6 dakika 58 saniyelik derecesiyle Alexey Lutsenko'nun oldu.

Bu sporcunun ardından genel klasmanda ikinci sırayı Lutsenko'nun 26 saniye gerisindeki Almanya temsilcisi Bora-Hansgrohe'den Ben Zwiehoff, üçüncü sırayı ise 51 saniye gerisindeki Astana'dan Harold Tejada aldı.