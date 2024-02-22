Dani Alves’e cinsel saldırıdan 4,5 yıl hapis cezası

Reuters’ın haberine göre Katalonya’daki yüksek mahkeme, Dani Alves’i 2022’de Barselona’daki bir gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bularak 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca Alves’in mağdura 150 bin avro (5,05 milyon lira) ödemesine karar verdi.

Mahkemenin açıklamasında “Mağdurun rıza göstermediği ve cinsel saldırının gerçekleştiği kanıtlandı” dendi.

Savcı, Alves’in dokuz yıl hapsini istiyordu.

Ne olmuştu?

40 yaşındaki Alves, 30 Aralık 2022 gecesi Barselona’daki bir diskotekte 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanınca 20 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Alves ifadesini üç kez değiştirmiş, son olarak ‘cinsel ilişkiyi kabul ederek eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini’ belirtmişti.

Manken eşi Joana Sanz Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı.