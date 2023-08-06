Dayanamayıp Napoli'nin şampiyonluğunu kutlayınca yakayı ele verdi

İtalya'nın en tehlikeli 100 kaçağı listesinde yer alan Vincenzo La Porta, Yunanistan’ın Korfu adasında scooter sürerken yakalandı.

İtalyan paramiliter polisi, La Porta'nın izine gök mavisi renginde bir Napoli atkısı tutarken fotoğraflandığı restoranda rastladı. Birkaç hafta önce çekilen ve Napoli taraftarlarının şampiyonluğu kutladığı fotoğrafın izini süren müfettişler, Korfu adasına gitti.

Polis, 11 yıldır kaçak olan 60 yaşındaki La Porta’yı scooter ile Korfu caddesinden aşağı inerken yakaladı. Şu anda bir Yunan hapishanesinde ve 14 yıl dört aylık hapis cezasını çekmesi için İtalya'ya iade edilmeyi bekliyor.

İtalyan polisi, mali hareketler de dahil olmak üzere La Porta'nın çevrimiçi faaliyetlerini takip ettiklerini ve bulunduğu yer hakkında kendilerine ipucu verebilecek yanlış bir hareket yapmasını beklediklerini söyledi. Polis yaptığı açıklamada, "Ona ihanet eden onun futbol ve Napoli tutkusuydu" dedi.